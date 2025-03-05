ФОТО Сбросившая 38 килограммов Келли Осборн похудела еще сильнее – поклонники опасаются за ее жизнь

Таблоид Daily Mail поделился новыми кадрами от папарацци, на которых Келли еще худее, чем была. В комментариях к ее фото пишут, что она как будто буквально на грани жизни и смерти.

Несмотря на то что Осборн всячески отрицала употребление нашумевшего «Оземпика», общественность уверена, что без него не обошлось. «Я знаю, что все думают, что я похудела на лекарстве. Но нет. Я не знаю, откуда пошел слух. Моя мама худела на уколах», - говорила певица еще в апреле 2024 года.​

Читатели уверены, что низкоуглеводная диета, на которой Келли сидела вынужденно, не дала бы такие результаты. По словам Осборн, во время беременности ей диагностировали гестационный диабет - рацион скорректировали для того, чтобы сохранять нормальный уровень сахара в крови. Певице пророчили хроническую болезнь, если бы она не похудела.

Подписчики напомнили, что «Оземпик» и есть лекарство для диабетиков, а также напомнили о таком побочном эффекте от лекарства, как «оземпиковое лицо». По их мнению, такое у Келли лицо сейчас.