Наследница рок-музыканта Оззи Осборна боролась с лишним весом с подросткового возраста. Однако после шунтирования желудка и родовуже в 37 лет Келли все-таки добилась своего. Звезда говорила, что сбросила целых 38 килограммов - уже тогда некоторые пользователи не сразу признавали ее на свежих снимках. А то, что происходит с певицей сейчас, беспокоит не только ее поклонников.
ФОТО ⟩ Сбросившая 38 килограммов Келли Осборн похудела еще сильнее – поклонники опасаются за ее жизнь
Таблоид Daily Mail поделился новыми кадрами от папарацци, на которых Келли еще худее, чем была. В комментариях к ее фото пишут, что она как будто буквально на грани жизни и смерти.
Несмотря на то что Осборн всячески отрицала употребление нашумевшего «Оземпика», общественность уверена, что без него не обошлось. «Я знаю, что все думают, что я похудела на лекарстве. Но нет. Я не знаю, откуда пошел слух. Моя мама худела на уколах», - говорила певица еще в апреле 2024 года.
Читатели уверены, что низкоуглеводная диета, на которой Келли сидела вынужденно, не дала бы такие результаты. По словам Осборн, во время беременности ей диагностировали гестационный диабет - рацион скорректировали для того, чтобы сохранять нормальный уровень сахара в крови. Певице пророчили хроническую болезнь, если бы она не похудела.
Подписчики напомнили, что «Оземпик» и есть лекарство для диабетиков, а также напомнили о таком побочном эффекте от лекарства, как «оземпиковое лицо». По их мнению, такое у Келли лицо сейчас.