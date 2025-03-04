Меган Маркл рассказала, почему всегда хотела стать матерью дочери. Об этом пишет People. Жена принца Гарри готовится к запуску собственного бренда As ever и премьере лайфстайл-шоу на Netflix под названием «С любовью, Меган».
Меган Маркл призналась, почему всегда хотела родить дочь
Бывшая американская актриса призналась, что работа над новыми проектами была для нее непростым вызовом, однако благодаря любви и поддержке родных она нашла силы.
В частности, Меган Маркл поделилась, почему всегда мечтала о дочери.
Большую часть своей жизни герцогиня Сассекская посвятила борьбе за права женщин. Для нее возможность воспитать дочь и передать ей это наследство является особой миссией.
«Возможность иметь собственную маленькую девочку - это особый момент для меня, ведь я много лет посвятила борьбе за права женщин. Я воспринимаю это как историю многих поколений. Арчи, конечно, тоже является частью этого, как и мой муж, но мне нравится думать о наследии, которое я могу оставить», - сказала звезда сериала «Форс-мажоры».
Меган добавила, что для нее важно показать дочери пример мамы, которая работает, и научить Лилибет независимости.
Отметим, что Лилибет родилась уже в США в 2021 году, став вторым ребенком принца Гарри и Меган Маркл. До этого они уже воспитывали принца Арчи, который появился на свет еще в Великобритании в 2019.
Пара поженилась в 2018 году. В 2020 они сложили королевские обязанности и перебрались на другой континент. Детей Гарри и Меган почти не показывают поклонникам.