В последние годы бьюти-тренды становятся все более профилактическими – многие молодые люди, в том числе и в возрасте чуть за 20, обращаются в эстетические клиники, желая предотвратить появление морщин еще до их образования. Профилактический ботокс, то есть инъекции ботулотоксина в качестве превентивной меры, стал горячей темой среди экспертов индустрии красоты и блогеров в соцсетях.