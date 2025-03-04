«ЖУТКАЯ ЦЕНА!» Высокие счета за электричество шокируют таллиннцев: «Когда утром увидела счет, не могла поверить своим глазам»

Многие таллиннцы сегодня утром получили счета за электроэнергию, и для некоторых это стало неприятным сюрпризом. Так, например, одна жительница столицы получила счет за прошлый месяц на 150 евро, что более чем в два раза больше ее предыдущего январского счета, который составил 60 евро.

«У меня биржевой пакет в Enefit, так как до сих пор он был дешевле фиксированного тарифа», – говорит жительница Таллинна в беседе с порталом Elu24. «Когда утром увидела счет, не могла поверить своим глазам. Но в феврале электричество действительно было очень дорогим. У меня во всей квартире электрическое и инфракрасное отопление», – объясняет она.