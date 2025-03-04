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«ЖУТКАЯ ЦЕНА!» Высокие счета за электричество шокируют таллиннцев: «Когда утром увидела счет, не могла поверить своим глазам»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Часть жителей Таллинна сегодня получила счет за электричество за прошлый месяц, который неприятно удивил – он оказался значительно выше предыдущего. «Вместо 60 евро теперь счет на 190 евро», – говорит один. «А у меня вместо 60 евро – 150 евро», – добавляет другой. «По сравнению с январем цены на электричество в феврале были почти на 65 процентов выше», – отмечает аналитик энерготорговли Eesti Energia Карл-Йоосеп Рандвеэр.

Многие таллиннцы сегодня утром получили счета за электроэнергию, и для некоторых это стало неприятным сюрпризом. Так, например, одна жительница столицы получила счет за прошлый месяц на 150 евро, что более чем в два раза больше ее предыдущего январского счета, который составил 60 евро.

«У меня биржевой пакет в Enefit, так как до сих пор он был дешевле фиксированного тарифа», – говорит жительница Таллинна в беседе с порталом Elu24. «Когда утром увидела счет, не могла поверить своим глазам. Но в феврале электричество действительно было очень дорогим. У меня во всей квартире электрическое и инфракрасное отопление», – объясняет она.

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