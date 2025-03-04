Судмедэксперт предположил, почему оскароносный актер Джин Хэкмен и его жена умерли в один день

Так, судмедэксперт предположил, почему супруги были найдены мертвыми в собственном доме. Как сообщает People, правоохранительные органы указывают на то, что смерть Джина Хэкмена не была насильственной. После вскрытия тела 95-летней звезды было установлено, что он умер от остановки сердца, которую кардиостимулятор зафиксировал за девять дней до того, как его нашли мертвым.

«Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Никакого влияния угарного газа. Причина его смерти является самой распространенной в стране – ишемическая болезнь сердца и, возможно, высокое артериальное давление, которое не было зафиксировано вовремя», – говорится в заявлении эксперта.

Что касается причины смерти Бетси Аракавы, жены актера, то здесь тоже есть теория. По мнению специалистов, пианистка могла в спешке искать лекарства для любимого, которому стало плохо, и нечаянно упасть или поскользнуться в ванной комнате, где она и была найдена мертвой. Вероятно, во время несчастного случая Бетси ударилась головой о батарею, что привело к смертельной травме.

«Возможно, она ушиблась головой во время падения и это стало причиной внутренней травмы мозга или кровоизлияния в мозг», – добавил судмедэксперт.

Также ранее сообщалось и о смерти одной из собак супругов. Судмедэксперт рассматривает версию обезвоживания животного. Он объясняет, что оно могло не иметь доступа к воде и пище в течение девяти дней, пока супругов разыскивали. К слову, остальные два домашних любимца звезд были найдены живыми во дворе.