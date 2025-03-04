ФОТО Ирина Шейк произвела фурор на карнавале в Рио-де-Жанейро

«Рада быть частью парада этим вечером. Нервничаю и волнуюсь. Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любить», - написала она под пикантным снимком, на котором предстала полностью обнаженной, оставив от синего костюма лишь детали на руках и шее.