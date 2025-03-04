На прошлой неделе стартовал традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро, а накануне к большому празднеству присоединилась супермодель Ирина Шейк. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков в карнавальном костюме, и один из кадров особенно горяч.
ФОТО ⟩ Ирина Шейк произвела фурор на карнавале в Рио-де-Жанейро
«Рада быть частью парада этим вечером. Нервничаю и волнуюсь. Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любить», - написала она под пикантным снимком, на котором предстала полностью обнаженной, оставив от синего костюма лишь детали на руках и шее.
Сегодня же Ирина также добавила пару кадров уже непосредственно с карнавальной ночи, чем привела поклонников в полный восторг.
Среди комментариев, помимо множества комплиментов, находятся и сравнения с нынешней избранницей экс-возлюбленного Иры Криштиану Роналду. «В 1000 раз лучше Джорджины Родригес», — написал один из подписчиков Шейк.