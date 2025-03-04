Турист рассказал о странном способе планировать поездки – оказалось, так делают многие

«Я буквально просто захожу на Google-карты, увеличиваю масштаб и ищу то, что выглядит интересным и, вероятно, еще не указано во всех путеводителях. С тех пор как Google стал более широко доступен и используется за пределами высокоразвитого мира, он стал удивительным ресурсом практически в любой стране», – пояснил путешественник.

При этом он отметил, что довольно часто фактическая информация в Сети является неактуальной или неточной, тогда как просмотр карт позволяет обнаружить много чего интересного.

«Иногда просмотр улиц также может показать вам то, что вы никогда бы иначе не нашли. Я нашел самые удивительные вещи с помощью этого метода, от города-призрака на Сицилии до эфиопской еды в Исландии и местных дизайнеров уличной моды на Тайване. Это, безусловно, мой любимый способ найти то, что еще не обнаружено за пределами небольшого местного сообщества», – добавил турист.

Судя по комментариям в этой ветке, такой метод используют и многие другие путешественники:

«О да, я провожу много времени на Google-картах и ​​в Street View, чтобы найти какие-нибудь интересные места», – рассказал пользователь throway3451.

«Конечно. Я планирую путешествие в несколько этапов, и после прочтения блогов, веток Reddit и прочих рекомендаций я наношу их на карту. Затем я наношу на карту рестораны и так далее, чтобы легко найти уже проверенную еду в любом месте моего маршрута. Затем я увеличиваю масштаб, чтобы посмотреть, нет ли чего-то еще интересного, что я пропустил. Я обнаружил действительно классную пещеру в Исландии, в которую можно совершить экскурсию с помощью этого метода. Она не попалась ни в одном из моих других поисков», – поделился опытом nik_nak1895.

«Я тоже так делаю. Я называю это серфингом по картам», – согласился пользователь resemblingaghost.