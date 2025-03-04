Томми Кэш отреагировал на требование Италии отстранить его от участия в Евровидении-2025

Как пишет издание The Guardian, Кэш прокомментировал жалобы в интервью итальянской радиостанции Rai Radio2. Он отметил, что у него не было цели оскорбить жителей страны треком Espresso Macchiato. А также добавил, что с уважением относится к Италии, любит итальянскую кухню, архитектуру, дизайн и кофе, поэтому не думал, что песня может вызвать такой резонанс.

«Я очень верю в эту песню. В ней есть что-то магическое. Никто из моей команды не хотел, чтобы она вышла, потому что это очень отличалось от моих предыдущих песен, но когда я сыграл ее своей бабушке, она начала плакать. Тогда понял, что в ней есть что-то особенное», - сказал участник Евровидения-2025.

Напомним, ранее итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась в Европейский вещательный союз и привлекла внимание к тому, уместно ли допускать к участию в шоу трек, который, по их мнению, «оскорбляет страну и целую нацию». В частности, в композиции Кэша звучат такие строки: «Потеет, как мафиози, а жизнь похожа на спагетти - тяжелая, пока ее не сваришь».

Кроме того, представители ассоциации добавили, что в композиции речь идет не только о стереотипных представлениях об Италии, но о мафии и демонстрации роскоши. По их словам, композиция воспевает богатое население, которое связано с организованной преступностью.