Алла Пугачёва на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию и обратилась к подписчикам по случаю праздника, который придумала сама. На снимке певица позирует в желтой рубашке и берете.
Алла Пугачева обратилась к фанатам, отметив День желтых цветов: «Люблю вас, душой я с вами»
«Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами», - подписала Пугачева фотографию.
Этот праздник она придумала много лет назад в честь начала весны.
Ранее она поздравила поклонников с приходом весны, опубликовав снимок желтых цветов с подписью: «Весну разрешаем!».