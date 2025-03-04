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ВИДЕО Группа IC3PEAK выпустила клип, который снимался в Риге

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Фото статьи
Фото: скриншот видео

Российская группа IC3PEAK на своем YouTube-канале опубликовала клип на песню «Где мой дом?» из их нового альбома Coming home.

В антивоенном клипе музыканты Анастасия Креслина и Николай Костылев предстают в образах ангелов-хранителей, которые приглядывают за мужчиной, живущим с семьей в «панельке». Когда тот отправляется на войну вместе с другими солдатами, ангелы не могут или не хотят пойти следом.

Клип на песню «Где мой дом?» снят в Зиепниеккалнсе. Рига - родной город Креслиной.

«У каждого человека есть ангел-хранитель, а иногда их даже два. Но если человек встает на сторону зла, ангелы лишаются возможности ему помогать. Свою силу надо использовать только во благо, а помощь действует только тогда, когда мы ей в этом не препятствуем», - цитирует музыкантов «Медуза».

Видео: IC3PEAK - Где мой дом?

Напомним, после нападения России на Украину в 2022 году группа выступила против войны и покинула Россию, а также провела европейский тур для сбора средства в поддержку Украины.

«Наша позиция неизменна. Мы против войны. Мы против оккупации Украины. Мы против кровопролития. Хватит множить человеческие страдания и сталкивать между собой людей. Нет войне», - написали музыканты в соцсетях после начала полномасштабного вторжения РФ.

30 августа группа IC3PEAK станет одним из хедлайнеров фестиваля Ready Fest, который пройдет на Wondersala в Риге.

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