ВИДЕО Группа IC3PEAK выпустила клип, который снимался в Риге

В антивоенном клипе музыканты Анастасия Креслина и Николай Костылев предстают в образах ангелов-хранителей, которые приглядывают за мужчиной, живущим с семьей в «панельке». Когда тот отправляется на войну вместе с другими солдатами, ангелы не могут или не хотят пойти следом.

Клип на песню «Где мой дом?» снят в Зиепниеккалнсе. Рига - родной город Креслиной.

«У каждого человека есть ангел-хранитель, а иногда их даже два. Но если человек встает на сторону зла, ангелы лишаются возможности ему помогать. Свою силу надо использовать только во благо, а помощь действует только тогда, когда мы ей в этом не препятствуем», - цитирует музыкантов «Медуза».

Видео: IC3PEAK - Где мой дом?

Напомним, после нападения России на Украину в 2022 году группа выступила против войны и покинула Россию, а также провела европейский тур для сбора средства в поддержку Украины.

«Наша позиция неизменна. Мы против войны. Мы против оккупации Украины. Мы против кровопролития. Хватит множить человеческие страдания и сталкивать между собой людей. Нет войне», - написали музыканты в соцсетях после начала полномасштабного вторжения РФ.

30 августа группа IC3PEAK станет одним из хедлайнеров фестиваля Ready Fest, который пройдет на Wondersala в Риге.