ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА С 5 марта жителей Эстонии ждут перемены: прогноз астролога Ольги Кирну

По энергиям месяц Земляного Кролика похож на предыдущий, но будет более мягким. В марте становится больше солнца, природа окончательно пробуждается от зимы, и это сказывается на поведении людей. Недаром Кролик в китайской астрологии связан с привлекательностью, популярностью и харизмой.

Месяц обещает быть активным, это хорошее время, чтобы заявить о себе - как в работе, так и в личной жизни. Кролик также является Звездой процветания 2025 года, что говорит о хороших финансовых возможностях, и при правильных действиях можно получить внушительный результат. Однако в этом месяце не рекомендуется спорить с властями, лучше постараться сгладить любые конфликтные ситуации и учитывать последствия своих поступков. Следует быть внимательными к документам, требующим подписи: внимательно читать условия, так как возможны ошибки по невнимательности.