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ВАЖНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА С 5 марта жителей Эстонии ждут перемены: прогноз астролога Ольги Кирну

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Фото: Из личного архива Ольги Кирну

С 5 марта начинается год Земляного Кролика, который продлится до 4 апреля. Автор ежегодного «Календаря удачи», астролог Ольга Кирну подготовила прогноз на этот месяц для читателей портала Limon.ee.

В марте становится больше солнца, природа окончательно пробуждается от зимы, и это сказывается на поведении людей. ​Недаром Кролик в китайской астрологии связан с привлекательностью, популярностью и харизмой.

По энергиям месяц Земляного Кролика похож на предыдущий, но будет более мягким. В марте становится больше солнца, природа окончательно пробуждается от зимы, и это сказывается на поведении людей. Недаром Кролик в китайской астрологии связан с привлекательностью, популярностью и харизмой.

Месяц обещает быть активным, это хорошее время, чтобы заявить о себе - как в работе, так и в личной жизни. Кролик также является Звездой процветания 2025 года, что говорит о хороших финансовых возможностях, и при правильных действиях можно получить внушительный результат. Однако в этом месяце не рекомендуется спорить с властями, лучше постараться сгладить любые конфликтные ситуации и учитывать последствия своих поступков. Следует быть внимательными к документам, требующим подписи: внимательно читать условия, так как возможны ошибки по невнимательности.

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