Рэпера Oxxxymiron обвинили в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних

По словам героинь подкаста, события происходили в 2008-2013 годах, когда им было 13-15 лет. Девушки утверждают, что Oxxxymiron поддерживал с ними переписку, приглашал на концерты, а потом принуждал к сексу. Одна из девушек заявила, что музыкант изнасиловал ее в гримерке, когда ей было 16 лет. Предполагаемые жертвы также предоставили скриншоты переписок с Oxxxymiron, в которых он флиртует с ними и просит выслать ему интимные фото.

«Человек даже не извинился передо мной. Он растлял с тринадцати? 13, 14, 15, 16 лет, три года это длилось, когда я еще училась в седьмом классе. И то есть мне сейчас так мерзко смотреть, как он вот прорабатывает свою травму», - приводит Красильникова слова одной из девушек.

Сам Oxxxymiron, которому сейчас 40 лет, отказался отвечать на запрос журналистки и пока публично никак не прокомментировал обвинения.

В 2021 году бывшая девушка Oxxxymiron Вера Маркович рассказала об абьюзивных отношениях с ним, которые начались, когда ей было 15 лет: в это время женатый музыкант стал ее наставником в школе в Лондоне. По ее словам, Oxxxymiron морально подавлял ее и изменял ей.

Сам он тогда заявил, что связь с Маркович была травмирующей для обоих, и публично попросил у нее прощения. Между тем теперь в Сети задаются вопросом: как музыканта могли допустить до работы с несовершеннолетними.

Oxxxymiron известен в том числе тем, что рефлексирует в треках по поводу происходящего в своей жизни и прорабатывает в них свои травмы. Так, в 2021 году он опубликовал композицию «Кто убил Марка?», в которой рассказал о конфликте с рэпером Ромой Жиганом. Oxxxymiron рассказал, что последний с 2011 года шантажировал его видеозаписью, в которой поставил его на колени, угрожая пистолетом, и заставил извиняться: якобы ранее между музыкантами произошел конфликт. Сам Жиган после этого назвал своего оппонента «хитровыделанным человеком».

После начала войны Oxxxymiron высказался против действий российских властей и покинул Россию. Его признали иноагентом в РФ.