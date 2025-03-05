ГОРОСКОП НА 5 МАРТА Не исключены проблемы на работе у Овнов, а достижения Раков будут замечены

Можно заниматься решением семейных проблем, проводить свободное время с родственниками, вместе отправляться в поездки или посещать увеселительные мероприятия. Эмоциональный фон благоприятен, да и недомогания маловероятны.

Овен

День обещает быть интересным, хотя вряд ли достижение поставленных целей всегда будет даваться легко. Не исключены проблемы на работе; придется пересмотреть свои отношения с коллегами, отказаться от контактов с прежними деловыми партнерами. Однако новые предложения окажутся весьма интересными, и вскоре станет очевидно, что дела идут на лад. Возможно незначительное улучшение финансового положения.

В семье атмосфера спокойная и доверительная, общение с родственниками будет способствовать обретению душевного равновесия. Тем, кто в последнее время ссорился с любимым человеком, конструктивный диалог поможет наладить отношения. Не исключены новые романтические знакомства – он вас зависит, будут ли они иметь продолжение.

Телец

Не самый лучший день для проявления своих амбиций, активного участия в конкурентной борьбе. Оглядитесь по сторонам, постарайтесь дать оценку своим отношениям с окружающими. Это подходящий день для того, чтобы прекратить общение с людьми, которые давно перестали испытывать какие-то чувства по отношению к вам. Успех в ведении деловых переговоров принесут хладнокровие и умение не поддаваться на провокации.