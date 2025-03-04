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СРАВНЕНИЕ ЦЕН Смотрите, где в этом году можно купить масленичную булочку по самой выгодной цене!

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Масленичные булочки. Фото иллюстративное.
Масленичные булочки. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig / Sakala

Наступила Масленица, и почти каждый год много разговоров вызывает именно цена масленичных булочек. Как обстоят дела в этом году? Мы подготовили обзор, где и по какой цене можно побаловать себя в этот особенный день.

По данным Ostukorvid.ee, самые дешевые масленичные булочки можно купить в Prisma – там две булочки стоят всего 1,79 евро. В похожем ценовом диапазоне и булочки, приготовленные пекарями Rimi – за две штуки придется заплатить 1,90 евро. Однако стоит учитывать, что общий вес булочек в Prisma составляет 160 граммов, а в Rimi – всего 120 граммов.

В Selver также продаются булочки из их собственной пекарни. Четыре масленичные булочки там стоят 5,29 евро, но с клиентской картой можно получить скидку.

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