Мирно начавшееся заседание внезапно обострилось, когда свидетель заявил, будто подсудимому нравится обнимать мужчин. Это настолько вывело заключенного из себя, что он пригрозил своему знакомому из себя.
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ВИДЕО КОНФЛИКТА ⟩ «Я тебе в челюсть двину!» Марек, обвиняемый в убийстве сокамерника, пригрозил свидетелю расправой в зале суда
Во вторник заседание суда по делу Марека Мадисоо началось с того, что заключенный попросил отменить тюремный запрет. Мадисоо объяснил, что полная изоляция вызывает у него напряжение и стресс, а это приводит к физическим болям по всему телу. «У меня есть этот диагноз, я не вру», - сказал Мадисоо, пояснив, что у него возникают боли от напряжения.