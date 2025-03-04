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ВИДЕО КОНФЛИКТА «Я тебе в челюсть двину!» Марек, обвиняемый в убийстве сокамерника, пригрозил свидетелю расправой в зале суда

Перевод: Седа Дунгурова
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost

Мирно начавшееся заседание внезапно обострилось, когда свидетель заявил, будто подсудимому нравится обнимать мужчин. Это настолько вывело заключенного из себя, что он пригрозил своему знакомому из себя.

Во вторник заседание суда по делу Марека Мадисоо началось с того, что заключенный попросил отменить тюремный запрет. Мадисоо объяснил, что полная изоляция вызывает у него напряжение и стресс, а это приводит к физическим болям по всему телу. «У меня есть этот диагноз, я не вру», - сказал Мадисоо, пояснив, что у него возникают боли от напряжения.

Однако прокурор Диана Хелила не согласилась на смягчение ограничений. Она заявила, что, хотя Мадисоо утверждает, что изменил свое отношение и разговаривал с психологами, публично он все же ранее высказывал намерение совершать и дальше подобные действия - убивать других заключенных.

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