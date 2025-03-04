ВИДЕО Родители Кайри, убившей своего ребенка в Сууре-Ляхтру, показали картинки, которые их дочь рисует в тюрьме

Мать Кайри в новостной передаче указала на конкретные картинки, добавив, что именно они были нарисованы в Марокко. На вопрос, говорят ли эти рисунки об унижении, она отвечает положительно. На многих картинах Кайри изображала себя обнаженной, а также писала, о чем каждый из ее рисунков.