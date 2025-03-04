Родители Кайри Куусемаа, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру, рассказали «Новостям TV3», что их дочь начала рисовать в тюрьме. Они показали картинки, которые Кайри рисует с тех пор, как ее задержали в Марокко в начале прошлого лета.
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ВИДЕО ⟩ Родители Кайри, убившей своего ребенка в Сууре-Ляхтру, показали картинки, которые их дочь рисует в тюрьме
Мать Кайри в новостной передаче указала на конкретные картинки, добавив, что именно они были нарисованы в Марокко. На вопрос, говорят ли эти рисунки об унижении, она отвечает положительно. На многих картинах Кайри изображала себя обнаженной, а также писала, о чем каждый из ее рисунков.