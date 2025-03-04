MJCLUB Приглашает всех на незабываемое мероприятие в честь Международного женского дня, которое состоится 8 марта в самом сердце Таллинна!
РОЗЫГРЫШ! ⟩ В столичном ночном клубе пройдет страстная вечеринка в честь Международного женского дня
Этот день будет наполнен вдохновением, радостью и уникальными впечатлениями.
В программе вечера русские и западные хиты, а также выступление MJ, которые исполнит песни Шатунова и группы «Руки Вверх». Каждая гостья сможет насладиться изысканными коктейлями, созданными специально для этого события. Но самое интересное - караоке - начнется в 03:00 и продлиться до самого утра!
Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать силу, красоту и уникальность женщин! Давайте вместе создадим атмосферу, которая будет согревать сердца и в другие дни года. Ждем вас 8 марта в Таллинне в MJCLUB
Билеты и более подробную информацию ищите здесь!
Возрастное ограничение: 18+
Розыгрыш билетов: