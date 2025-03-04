Вт, 4.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

РОЗЫГРЫШ! В столичном ночном клубе пройдет страстная вечеринка в честь Международного женского дня

Copy
Вечеринка. Снимок иллюстративный.
Вечеринка. Снимок иллюстративный. Фото: Merlot Levert/Shutterstock

MJCLUB Приглашает всех на незабываемое мероприятие в честь Международного женского дня, которое состоится 8 марта в самом сердце Таллинна!

Этот день будет наполнен вдохновением, радостью и уникальными впечатлениями.

В программе вечера русские и западные хиты, а также выступление MJ, которые исполнит песни Шатунова и группы «Руки Вверх»​.​ Каждая гостья сможет насладиться изысканными коктейлями, созданными специально для этого события. Но самое интересное - караоке - начнется в 03:00 и продлиться до самого утра!

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать силу, красоту и уникальность женщин! Давайте вместе создадим атмосферу, которая будет согревать сердца и в другие дни года. Ждем вас 8 марта в Таллинне в MJCLUB

Билеты и более подробную информацию ищите здесь!

Возрастное ограничение: 18+​

Розыгрыш билетов:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх