ФОТО С пикантным акцентом на ягодицах: Зои Кравиц удивила дизайном своего платья на Оскаре

Дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица, которая сделала не менее впечатляющую кинокарьеру, регулярно появляется на вечеринке Vanity Fair Oscar Party. Мероприятие проводится в Калифорнии после официальной церемонии вручения наград Оскар.

В этот раз она выбрала на первый взгляд скромное черное платье с длинными рукавами и без глубокого декольте. Наряд был от бренда Saint Laurent, с которым Зои, давно сотрудничает, но был у него один секрет - на спине платье украшали прозрачные вставки.

На спине была вшита сетчатая ткань, декорированная стразами, а также платье украшал небольшой бант. Волосы Зои собрала в низкий пучок, надела гламурные украшения от Jessica McCormack, а также туфли на каблуках от того же бренда Saint Laurent.

Зои Кравиц удивила дизайном своего наряда на Оскаре. Фото: Evan Agostini

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