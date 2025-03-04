Скорее узнайте, где в Таллинне отметить 8 Марта по-настоящему жарко

В субботу, 8 марта, в ночном клубе HOLLYWOOD (Vana-Posti 8, Tallinn) состоится долгожданная вечеринка - день рождения «Танцевального рая». Популярная вечеринка отметит свое 16-летие и одновременно отпразднует Международный женский день.

Любимая вечеринка города «Танцевальный рай» празднует свое 16-летие и самое красивое, нежное и цветочное событие года - Международный женский день - грандиозной феерией!

Главным сюрпризом вечера станет первое в Эстонии эксклюзивное шоу спортивно-бальных танцев I Wanna Dance With Somebody, которое будет представлено публике впервые! Это уникальная возможность стать свидетелем яркого представления, основанного на латиноамериканских спортивных танцах, наполненного чарующей энергетикой Латинской Америки, с захватывающей постановкой и разнообразным репертуаром. В программе шоу - самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв, сальса, а также вальс и танго.

Хореографию шоу создали всемирно известные постановщики Валерия Милова и Виталий Козьмин, чьи достижения включают престижные театральные и телевизионные проекты, такие как бродвейское шоу Burn The Floor, Танцы со звёздами в Ирландии и Турции, спектакли в театре Вест-Энда в Англии и постановки для круизной компании Royal Caribbean. Все танцоры шоу - титулованные спортсмены, шестикратные чемпионы Эстонии по танцам, полуфиналисты чемпионатов мира и Европы, а также чемпионы Канады. Музыка для шоу записана эксклюзивно с профессиональными музыкантами JAMES WERTS WORLD PROJECT, а вокал исполнила ALIKA! Почувствуйте магию и красоту профессионального исполнения латиноамериканских танцев!

Особенным подарком для женщин к 8 марта станет захватывающее мужское танцевальное шоу в духе Magic Mike. Обольстительное выступление горячих мужчин перенесёт в мир страсти и желаний, разрушит границы и подарит океан эмоций.

Феерии вечеру добавят ангелы гоу-гоу AS AGENCY своим эффектным выходом.

Зажигать танцпол под самые популярные хиты будут DJ BELL и DJ PETERSON.

Праздничный торт, воздушные шары, специальные декорации, спецэффекты, сияние фейерверков и всплеск эмоций - все это создаст незабываемую атмосферу торжества! Больше информации ищите ЗДЕСЬ. Билеты найдете ЗДЕСЬ или в кассах Piletilevi.

Двери клуба открываются в 23:00

Билет - 25 евро, VIP-билет - 50 евро. Для женщин в честь 8 марта первый час - всего 16 евро! NB! Строгий Face & Style контроль: вечерняя одежда обязательна.