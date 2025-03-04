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КАК СИМВОЛИЧНО! Раскрыто название песни, которую представит Израиль на Евровидении-2025

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Юваль Рафаэль
Юваль Рафаэль Фото: The Rising Star, Channel Keshet 12

Стало известно название песни, с которой Юваль Рафаэль представит Израиль на «Евровидении-2025» в Швейцарии.

В этом году Израиль на «Евровидении» будет представлять 24-летняя Юваль Рафаэль - победительница национального конкурса «Восходящая звезда». Она выступит во второй половине полуфинала, который состоится 15 мая в Базеле, Швейцария.

Девушка чудом избежала гибели во время резни, устроенной террористами ХАМАСа на музыкальном фестивале Nova, спрятавшись в бомбоубежище под грудами тел убитых боевиками людей. Из 50 человек, который прятались там вместе с Рафаэль, выжили только 12.

Times of Israel со ссылкой на телекомпанию Kan сообщает, что песня Юваль Рафаэль называется «Новый день наступит». Ее автором выступила израильская певица Керен Пелес - соавтор песни «Ураган», которая в прошлом году принесла пятое место израильтянке Эден Голан.

Эден Голан на Евровидении-2024.
Эден Голан на Евровидении-2024. Фото: Tobias Schwarz

Нынешнюю песню Kan собирается выпустить в ближайшие дни. Рафаэль исполнит ее на иврите, английском и французском языках. Отметим, что пару недель назад Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что текст песни и ее название соответствуют требованиям конкурса.

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