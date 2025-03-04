Принцесса Уэльская Кэтрин обожает природу, свежий воздух и здоровый образ жизни. Теперь она открыла для себя хобби, которое объединяет все это и, к тому же, является одним из самых популярных способов проведения досуга среди эстонцев.
Принцесса Уэльская Кэтрин открыла для себя хобби эстонцев – детям оно по душе!
Во время недавнего визита в Понтипридд, Южный Уэльс, принцесса Кейт рассказала, что вместе с детьми увлеклась собирательством - изучением и сбором съедобных растений, орехов и грибов. Ее вдохновил король Чарльз III, который питает глубокую любовь к садоводству и природе, находя в этом способ расслабиться.
Кейт, всегда подчеркивавшая важность пребывания на свежем воздухе, осваивает навыки собирательства в Норфолке вместе с детьми - принцем Джорджем (11), принцессой Шарлоттой (9) и принцем Луи (6). Особый восторг у них вызвала «огромная» лисичка, найденная неподалеку от дома. «Детям это показалось очень увлекательным», - рассказала принцесса.
Визит принца Уильяма и Кэтрин в общественный сад и лесную зону Meadow Street подчеркнул важность зеленых зон в городской среде. Увлечение принцессы природой помогает ее детям учиться ценить все, что она дает. Учитывая приверженность к здоровому образу жизни и любви к экологии, новый интерес Кэтрин совсем не удивляет.