Стало известно, кто является самым богатым членом британской королевской семьи: это не король Карл III

По данным The Times, личное состояние принца Уильяма составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,8 миллиарда евро). Состояние принца начало стремительно расти после того, как он унаследовал от отца герцогство Корнуолл, что увеличило его личный доход на 24 миллиона фунтов стерлингов (около 28,9 миллионов евро) в год.

Следует отметить, что Уильяму не нужно декларировать деньги, которые он получает от своего поместья в герцогстве Корнуолл, и ему не нужно платить налог с этого дохода. Кроме того, считается, что Уильям унаследовал около 10 миллионов фунтов стерлингов (более 12 миллионов евро) от своей покойной матери, принцессы Дианы. А в 2002 году принц унаследовал еще 7 миллионов фунтов стерлингов (более 8 миллионов евро) от своей прабабушки, матери Елизаветы II.

На втором месте - король Карл III с 900 миллионами фунтов стерлингов (чуть больше миллиарда евро). После смерти своей матери, королевы Елизаветы II, Карл унаследовал герцогство Ланкастер, стоимость которого оценивается в 647 миллионов фунтов стерлингов (почти 800 миллионов евро), а также король будет получать годовой доход в размере 27 миллионов фунтов стерлингов (более 32 миллионов евро) от своих поместий в период с 2023 по 2024 год.

Король также унаследовал большую часть личного состояния своей матери, которое, по оценкам Sunday Times, составляет 370 миллионов фунтов стерлингов (около 450 миллионов евро), а также большую коллекцию марок, портфелей акций, произведений искусства и ювелирных изделий.