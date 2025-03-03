ФОТО Платье Ким Кардашьян на афтепати «Оскара» сравнили с туалетной бумагой

44-летняя звезда реалити-шоу прибыла в Центр исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз в платье от Balenciaga, вдохновленном свадебными нарядами, пишет Daily Mail.

Безрукавное бальное платье поразительно напоминало наряд от Веры Вон, который Ким носила в 2011 году во время своего короткого брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Классический силуэт принцессы - облегающий верх с резко расширяющейся пышной юбкой.

Платье Ким. Фото: Scanpix/AP

Кардашьян собрала свои угольно-черные волосы в тугой пучок и полностью отказалась от украшений. Ее загар резко контрастировал с цветом платья.

Однако поклонники безжалостно высмеяли как мятый материал платья, так и ее интенсивный загар. Один из комментаторов написал, что платье похоже на туалетную бумагу или смятые простыни, а другой сравнил его с использованной салфеткой.

«Туалетная бумага и ужасный загар», - отметил один из фанатов.

«Платье выглядит как скомканная бумага», - пошутил другой.

«Как та самая простыня, которую никто не может нормально сложить».

«Двухслойная?» - спросил кто-то, сравнивая платье с туалетной бумагой или бумажными полотенцами.

«Почему она носит мятую постель?» - удивился еще один комментатор.

«Это пакет для мусора или занавеска для душа?»

«Выглядит как смятая салфетка».

Кроме того, поклонники высмеяли загар звезды. Фото: Scanpix/AP

Кроме того, загар Ким привлек внимание поклонников - один из комментаторов в Instagram написал: «Господи, сколько автозагара может использовать один человек?!?!!».

«Почему он оранжевый?» - спросил другой комментатор.

«Он выглядит так, будто прыгнул в бочку с автозагаром», - добавил третий.