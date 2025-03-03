Девушка ничего не ела в течение десяти лет: «Мне больно от того, что я не могу планировать будущее»

Для большинства людей прием пищи в кругу семьи и друзей - это приятный способ провести время. Но не для Энни. Ее начинает тошнить от одного только запаха еды, а мысль о том, чтобы съесть хоть кусочек, вызывает сильную тошноту. Она не съела ни крошки за последние десяти лет, и это стало для нее серьезной борьбой за здоровье.