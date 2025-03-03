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Девушка ничего не ела в течение десяти лет: «Мне больно от того, что я не могу планировать будущее»

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Для большинства людей прием пищи в кругу семьи и друзей - это приятный способ провести время. Но не для Энни. Ее начинает тошнить от одного только запаха еды, а мысль о том, чтобы съесть хоть кусочек, вызывает сильную тошноту. Она не съела ни крошки за последние десяти лет, и это стало для нее серьезной борьбой за здоровье.

24-летняя Энни Холланд из города Аделаида, Австралия, уже десять лет живет без обычной пищи, получая все необходимые питательные вещества непосредственно через кровоток. По словам врачей, надежды на выздоровление у нее нет, поскольку ее состояние необратимо.

Первые симптомы появились у нее в подростковом возрасте, но долгое время причины оставались неясными. «Сначала у меня была головокружение, я теряла сознание. Затем начались проблемы с пищеварением. Врачи не могли понять, что со мной происходит, пока анализы не подтвердили диагноз - аутоиммунная автономная ганглионопатия».

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