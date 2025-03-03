Сыновья Элтона Джона вышли в свет с обоими отцами: как выглядят подростки

Артист вместе со своим мужем, канадским режиссером и продюсером Дэвидом Фернишем, пытается держать детей подальше от посторонних глаз. Однако во время благотворительной вечеринки по случаю «Оскара-2025», который отгремел в ночь на 3 марта, певец сделал исключение.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш совершили редкий выход в свет с сыновьями. В частности, 14-летний Закари и 12-летний Элайджа побывали на светском мероприятии вместе с обоими отцами. Подростки надели на событие костюмы и охотно позировали перед объективами фотокамер. Можно наконец-то увидеть, как выглядят сыновья музыканта.

Элтон Джон с мужем и детьми. Фото: JEENAH MOON

Отметим, с декабря 2005 года Элтон Джон состоит в браке с Дэвидом Фернишем, которого встретил в 1993 году. Пара воспитывает двух сыновей, которые появились на свет с помощью суррогатного материнства.