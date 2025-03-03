ФОТО Злоумышленники взломали несколько посылочных автоматов

На фотографиях, присланных читателем, видно, что ячейки были взломаны силой - ломом или каким-то другим крупным инструментом. «Там везде камеры, как такое могло произойти?!» - написала читательница.

Вскрытый посылочный автомат DPD. Фото: Фото читателя.

Руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Яанек Кивимурд: «​Ограбление посылочных автоматов в городе Локса вызывает сожаление, но, к счастью, это очень редкое явление. Грабителю удалось открыть только одну дверцу посылочного автомата DPD. Мы также подадим заявление в полицию и свяжемся непосредственно с клиентом».

Вскрытый посылочный автомат Omniva. Фото: Фото читателя.

Специалист по связям с общественностью Omniva Мадикен Оя сообщила, что им известно об этом инциденте.

«К счастью, вандалам не удалось украсть ни одной посылки из нашего посылочного автомата, поэтому данный инцидент не нанес ущерба людям, ожидающим свои посылки. Однако Omniva понесла материальный ущерб, размер которого еще оценивается. В настоящее время мы собираем информацию для полиции, которая займется расследованием этого случая»​, - заявила Мадикен Оя.

По ее словам, подобные акты вандализма в отношении посылочных автоматов Omniva случаются редко - в среднем один-два раза в год во всех трех странах Балтии. «Мы очень рады, что подавляющее большинство общества остается вежливым и разумным»​,- отметила специалист по связям с общественностью.

На данный момент в полицию по этому случаю никто не обращался.

Limon.ee также направил запрос в Venipak. Мы опубликуем ответ при первой возможности.​