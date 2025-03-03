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ПРОДАЮТ ВОЗДУХ? Департамент защиты прав потребителей получает жалобы: эстонские клиенты недовольны латвийским интернет-магазином

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Игрушки. Фото иллюстративное.
Игрушки. Фото иллюстративное. Фото: www.pexels.com

О латвийской фирме Babystore OÜ появляется много негативных отзывов в социальных сетях. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что несколько потребителей обратились с жалобами на задержку доставки предоплаченных товаров.

В последнее время в Reddit и Facebook увеличилось количество жалоб потребителей на фирму Babystore OÜ (babystore.ee). Несколько клиентов поделились своим негативным опытом, указав, что они оплатили заказ, но не получили ни товар, ни возврат денег.

Один из пользователей Reddit пишет: «Я сделал заказ больше месяца назад, заплатил большую сумму денег, но не получил ни товар, ни возврат денег. Сначала обещали, но потом прекратили со мной общение».

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