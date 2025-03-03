ПРОДАЮТ ВОЗДУХ? Департамент защиты прав потребителей получает жалобы: эстонские клиенты недовольны латвийским интернет-магазином

О латвийской фирме Babystore OÜ появляется много негативных отзывов в социальных сетях. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подтверждает, что несколько потребителей обратились с жалобами на задержку доставки предоплаченных товаров.
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В последнее время в Reddit и Facebook увеличилось количество жалоб потребителей на фирму Babystore OÜ (babystore.ee). Несколько клиентов поделились своим негативным опытом, указав, что они оплатили заказ, но не получили ни товар, ни возврат денег.