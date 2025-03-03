Жительница Таллинна Оксана рассказывает, как она с дочерью и маленькой внучкой хотела посмотреть ковры в ласнамяэском салоне Vaibaparadiis, но продавец пускать их внутрь с коляской отказался.
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Жительница Таллинна возмущена: продавец отказался пускать нас в магазин с коляской!
«Все началось с того, что, когда я только зашла в магазин, я стала отодвигать стоящие у входа свернутые в рулон ковры. Подошел продавец и дерзко спросил: "Эй, куда убираешь?". Я сказала, что хочу с коляской проехать, на что мужчина ответил: "Мы с колясками не пускаем! Оставляйте на улице"», - вспоминает Оксана.