Жительница Таллинна возмущена: продавец отказался пускать нас в магазин с коляской!

«Все началось с того, что, когда я только зашла в магазин, я стала отодвигать стоящие у входа свернутые в рулон ковры. Подошел продавец и дерзко спросил: "Эй, куда убираешь?". Я сказала, что хочу с коляской проехать, на что мужчина ответил: "Мы с колясками не пускаем! Оставляйте на улице"», - вспоминает Оксана.