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Жительница Таллинна возмущена: продавец отказался пускать нас в магазин с коляской!

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«Я сказала, что хочу с коляской проехать, на что мужчина ответил: "Мы с колясками не пускаем! Оставляйте на улице"», - вспоминает Оксана. Снимок иллюстративный.
«Я сказала, что хочу с коляской проехать, на что мужчина ответил: "Мы с колясками не пускаем! Оставляйте на улице"», - вспоминает Оксана. Снимок иллюстративный. Фото: Kmikhidov/Shutterstock

Жительница Таллинна Оксана рассказывает, как она с дочерью и маленькой внучкой хотела посмотреть ковры в ласнамяэском салоне Vaibaparadiis, но продавец пускать их внутрь с коляской отказался.

«Все началось с того, что, когда я только зашла в магазин, я стала отодвигать стоящие у входа свернутые в рулон ковры. Подошел продавец и дерзко спросил: "Эй, куда убираешь?". Я сказала, что хочу с коляской проехать, на что мужчина ответил: "Мы с колясками не пускаем! Оставляйте на улице"», - вспоминает Оксана.

Она отмечает, что они приехали на машине, откуда достали люльку от коляски и колеса, которые были абсолютно чистыми. «Мы пытались объяснить это продавцу, но он не хотел и слушать, - говорит жительница Таллинна. - Ну а как мы оставим коляску на улице? Конечно, нам пришлось уйти».

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