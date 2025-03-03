СМОТРИТЕ Галкин красноречивым фото высмеял Трампа, которого вывел из себя внешний вид Зеленского

На днях состоялась встреча президентов в Овальном кабинете, которая однозначно вошла в историю. Дело в том, что между Трампом и Зеленским случился спор, после чего лидер Украины бессрочно покинул Белый дом. Во время встречи произошло немало чего возмутительного.

В частности, один из журналистов обратился к Зеленскому и поинтересовался, почему тот не в костюме - таким нарядом он якобы проявляет неуважение к США. К слову, лидер Украины с начала полномасштабной войны носит одежду в стиле милитари с украинской символикой. Зеленский и журналисту ответил, что наденет костюм, когда в Украине будет мир.​

Как сообщает издание Axios, в первую очередь самого Трампа раздражало то, что украинский политик не носит костюм. Отмечается, что даже перед встречей с президентом США Зеленскому советовали выбрать другую одежду. Однако украинский лидер не изменил своим убеждениям.

После спора на сторону Зеленского стало немало мировых лидеров, знаменитостей и граждан разных стран. В частности, шоумен Максим Галкин вступился за президента Украины. Он опубликовал красноречивое фото, где Зеленский, одетый в стиле милитари, изображен с королем Великобритании. Галкин подколол Трампа и отметил, что почему-то Карла III не смущало, что президент Украины, где идет война, был не в костюме.

«Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества с Виндзорской династии, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества нации не смутило, что Владимир Александрович не в костюме», - красноречиво написал Галкин.