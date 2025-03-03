Какая часть курицы самая вредная: ни в коем случае не ешьте это

Курятина популярна, потому что она нежирная - в 100 граммах мяса только 110 калорий - поэтому ее любят даже и диетологи, а также куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов.

Самой вредной частью курицы считается куриная кожа: в ней нет никаких витаминов, она содержит высокий уровень холестерина и жира. Также в куриной коже могут быть остатки хлора, который используется для придания несвежим тушкам товарного вида.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Далее в рейтинге «вредности» находятся крылья, потому что куриные крылья - это одни кости с кожей. Соответственно, там нет витаминов и полезных элементов.

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что в них могут содержаться такие бактерии, как листерия, плохо поддающаяся термической обработке.