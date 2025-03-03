Австралийская пара оказалась в ужасающей ситуации во время полета, когда им пришлось четыре часа сидеть рядом с мертвым попутчиком. Пара заявила в СМИ, что бортпроводники неправильно поступили с решением этой проблемы, однако авиакомпания встала на защиту своих сотрудников.
Для подписчиков
Авиакомпания прокомментировала ситуацию, когда пара четыре часа сидела рядом с телом скончавшегося пассажира
В конце февраля издание Maailm.Postimees писало, что австралийская супружеская пара оказалась в жуткой ситуации, когда авиакомпания Qatar Airways посадила рядом с ними на дальнем рейсе мертвого пассажира, завернутого в одеяло.