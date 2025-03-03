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Авиакомпания прокомментировала ситуацию, когда пара четыре часа сидела рядом с телом скончавшегося пассажира

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Самолет авиакомпании Qatar Airways.
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Фото: OMAR HAJ KADOUR / Scanpix

Австралийская пара оказалась в ужасающей ситуации во время полета, когда им пришлось четыре часа сидеть рядом с мертвым попутчиком. Пара заявила в СМИ, что бортпроводники неправильно поступили с решением этой проблемы, однако авиакомпания встала на защиту своих сотрудников.

В конце февраля издание Maailm.Postimees писало, что австралийская супружеская пара оказалась в жуткой ситуации, когда авиакомпания Qatar Airways посадила рядом с ними на дальнем рейсе мертвого пассажира, завернутого в одеяло.

По словам Митчелла Ринга, несмотря на попытки бортпроводников на прошлой неделе реанимировать пассажира, он умер во время 14-часового рейса из Мельбурна (Австралия) в столицу Катара, Доху. Пара, летевшая с пересадками в Италию, оказалась сидящей рядом с покойным пассажиром.

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