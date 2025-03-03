Авиакомпания прокомментировала ситуацию, когда пара четыре часа сидела рядом с телом скончавшегося пассажира

Австралийская пара оказалась в ужасающей ситуации во время полета, когда им пришлось четыре часа сидеть рядом с мертвым попутчиком. Пара заявила в СМИ, что бортпроводники неправильно поступили с решением этой проблемы, однако авиакомпания встала на защиту своих сотрудников.