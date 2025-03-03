Множество пользователей поддержали Танеля Падара в соцсети: что случилось?

«Решил заключить мир со своим самым большим критиком - этим надоедливым и утомительным типом. Оказалось, что нам предстоит "любить" друг друга до конца времен...

Сегодня я убрал с любви условные кавычки и нашел безусловную любовь. К тому типу, который с самого начала каждое утро смотрит на меня из зеркала. Всегда ли я им горжусь? Определенно нет. Человека изменить нельзя, но свое отношение - можно…» - написал Падар в Facebook.

В конце поста музыкант добавил хэштег «есть, как есть».

В комментариях Падар отметил, что на эту публикацию его вдохновила музыка. «Музыка провела меня через дерьмо и розовые кусты туда, где я сейчас нахожусь», - написал он.

В ​комментариях под постом пользователи стали оставлять немало слов поддержки и теплых сообщений.​ «Обнимаю!» -написала, среди прочих, певица Элиза Колк.

Сложный год

О расставании Танеля и Лорен Падар стало известно в конце мая, почти за месяц до первой годовщины их свадьбы, когда Лорен подтвердила на своей странице в Instagram, что они больше не живут вместе. По некоторым данным, пара разъехалась еще в январе.

Впервые Танель и Лорен появились на публике в 2017 году, когда вместе посетили Eesti Meedia Tennis Cup. Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. 27 июня 2023 года они устроили пышное свадебное торжество.