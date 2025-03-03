Музыкант Танель Падар в воскресенье вечером опубликовал в социальных сетях пост, в котором признался, что решил заключить мир со своим самым большим критиком - самим собой.
Множество пользователей поддержали Танеля Падара в соцсети: что случилось?
«Решил заключить мир со своим самым большим критиком - этим надоедливым и утомительным типом. Оказалось, что нам предстоит "любить" друг друга до конца времен...
Сегодня я убрал с любви условные кавычки и нашел безусловную любовь. К тому типу, который с самого начала каждое утро смотрит на меня из зеркала. Всегда ли я им горжусь? Определенно нет. Человека изменить нельзя, но свое отношение - можно…» - написал Падар в Facebook.
В конце поста музыкант добавил хэштег «есть, как есть».
В комментариях Падар отметил, что на эту публикацию его вдохновила музыка. «Музыка провела меня через дерьмо и розовые кусты туда, где я сейчас нахожусь», - написал он.
В комментариях под постом пользователи стали оставлять немало слов поддержки и теплых сообщений. «Обнимаю!» -написала, среди прочих, певица Элиза Колк.
Сложный год
О расставании Танеля и Лорен Падар стало известно в конце мая, почти за месяц до первой годовщины их свадьбы, когда Лорен подтвердила на своей странице в Instagram, что они больше не живут вместе. По некоторым данным, пара разъехалась еще в январе.
Впервые Танель и Лорен появились на публике в 2017 году, когда вместе посетили Eesti Meedia Tennis Cup. Пара обручилась в июне 2018 года в живописной Италии. 27 июня 2023 года они устроили пышное свадебное торжество.