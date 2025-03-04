ГОРОСКОП НА 4 МАРТА Стрельцов ждут сюрпризы, а Водолеям не стоит рисковать по пустякам

Близнецы

Достижение целей потребует некоторых усилий, однако непреодолимых препятствий на вашем пути не возникнет. День подходит и для работы, и для отдыха. Появится шанс внести приятное разнообразие в свою жизнь, расширить кругозор и найти новых друзей. Проявление творческих способностей будет щедро вознаграждено, особенно если ваши идеи окажутся не только гениальными, но и легко реализуемыми.

Благодаря искреннему дружелюбию и неистощимому оптимизму вы легко поладите с окружающими, сможете найти общий язык с близкими людьми. Возможны романтические признания, приятные сюрпризы в романтических отношениях.

Рак

Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими, в особенности – любимым человеком. Кроме того, не исключены ситуации, острая реакция на которые может лишить вас душевного равновесия. Важно сохранять хладнокровие даже в трудные моменты, не паниковать; здравый смысл убережет вас от многих ошибок.

Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода. Ваши деловые качества не останутся незамеченными на важных переговорах и позволят заключить многообещающие сделки.

Лев