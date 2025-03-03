Умер лидер группы New York Dolls

Трагическую новость сообщила дочь звезды Лия Хеннеси. По ее словам, отец «мирно умер дома» в Нью-Йорке в пятницу, 28 февраля. Рядом с ним в последние минуты были его родные. «Он умер, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию, под солнечным светом, в окружении музыки и цветов», - отметила дочь рок-музыканта.

Причиной смерти Йохансена стала болезнь. Он долгое время боролся с раком головного мозга, но шансов на выздоровление не было. Его состояние ухудшилось также после перелома позвоночника, который артист получил в результате падения в ноябре 2024 года. Дочь исполнителя добавила, что «после десятилетия серьезно подорванного здоровья он умер естественной смертью».

«Дэвид и его семья были глубоко тронуты излиянием любви и поддержки, которую они недавно почувствовали в результате того, что рассказали о своей проблеме (в 2024 году Йохансен признался СМИ, что у него рак - прим. ред.). Он был благодарен, что у него была возможность общаться со многими друзьями и семьей до того, как умер», - рассказала Лия.

Что известно о Йохансене

Музыкант родился в США в 1950 году. Свою популярность певец получил в 1971 году, став вокалистом New York Dolls. Коллектив в своем репертуаре сочетал различные музыкальные стили, в частности, рок-н-ролл, панк.

После распада группы в 1977 году Йохансен начал сольную карьеру, экспериментируя с различными жанрами. В 1980-х он создал проект Buster Poindexter. Наиболее известным хитом сольного проекта артиста является трек Hot Hot.

Кроме выступлений на сцене, Дэвид также снимался в фильмах и сериалах, среди которых лента «Новая рождественская сказка» 1988 года - роль Духа Рождества прошлого - и сериал «Закон и порядок».