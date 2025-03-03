ВИДЕО Роберт Дауни-младший высказался о Юре Борисове

А именно - публичная похвала от звезды Голливуда. «Железный человек» пророчит Юре Борисову успех. «У тебя большое будущее. Ты находишься там, где должен быть», - заявил Дауни-младший , обращаясь к Юре со сцены, к тому же назвав звезду «Аноры» братом.

Юра в ответ расплылся в улыбке. А перед началом церемонии сам рассмешил американских журналистов, отвечая на провокационный вопрос. «Режиссер Шон Бейкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие. Что вы думаете о таком сравнении?», - спросила Борисова журналист ABC. «Я не знаю, я не оружие, я человек», - ответил ей Юра.