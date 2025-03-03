«Лучшего актера второго плана», которым, впрочем, так и не стал Юра Борисов, на церемонии вручения «Оскара» доверили объявлять Роберту Дауни-младшему. Хотя победу в номинации забрал Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Борисову достался утешительный приз.
ВИДЕО ⟩ Роберт Дауни-младший высказался о Юре Борисове
А именно - публичная похвала от звезды Голливуда. «Железный человек» пророчит Юре Борисову успех. «У тебя большое будущее. Ты находишься там, где должен быть», - заявил Дауни-младший, обращаясь к Юре со сцены, к тому же назвав звезду «Аноры» братом.
Юра в ответ расплылся в улыбке. А перед началом церемонии сам рассмешил американских журналистов, отвечая на провокационный вопрос. «Режиссер Шон Бейкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие. Что вы думаете о таком сравнении?», - спросила Борисова журналист ABC. «Я не знаю, я не оружие, я человек», - ответил ей Юра.
На церемонии вручения кинопремии Борисова поддерживала его жена - Анна Шевчук. Пара вместе вышла на красную дорожку. Юра выбрал классический костюм с бабочкой, а его спутница - бежевое платье со шлейфом.