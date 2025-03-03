Популярная R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе

Авария произошла рано утром в субботу. На тот момент певица возвращалась с концерта в Мобиле в Антанту. Стоун находилась в микроавтобусе вместе с членами своей команды, передает The Sun.

Отмечается, что в какой-то момент автобус перевернулась, после чего в него врезался грузовик. Вместе с певицей была вся ее команда в составе десять человек человек, однако погибла только Стоун.

Представители артистки, а также ее дети (сын и дочь) подтвердили гибель Стоун. «Моей мамы больше нет», - написал в соцсети ее дочь Даймонд.

Смерть Стоун вызвала шоу в мире музыки и кино. Многие коллеги выразили соболезнования.

Напомним, одним из известных хитов Стоун был трек Wish I Didn’t Miss You. Она также была известна своим новаторским женским хип-хопом, которые впервые был воплощен в трио The Sequence в 70-е годы. На тот момент Стоун было 16 лет.

Сольная карьера стартовала в 1999 года с выпуском первого альбома Black Diamond. Спустя год вышел второй сольный альбом Mahogany Soul.

У нее записаны фиты со Snoop Dogg и другими коллегами. Также она писала песни и для ряда других артистов. Всего в ее коллекции семь сольных альбомов и она продолжала работать вплоть до гибели.

За свою карьеру она трижды номинировалась на «Грэмми», а также пробовала себя в качестве актрисы, сыграв в фильме «Цыпочка» и » «Борьба с искушениями».