Популярная R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе

Авария произошла рано утром в субботу. На тот момент певица возвращалась с концерта в Мобиле в Антанту. Стоун находилась в микроавтобусе вместе с членами своей команды, передает The Sun .

Напомним, одним из известных хитов Стоун был трек Wish I Didn’t Miss You. Она также была известна своим новаторским женским хип-хопом, которые впервые был воплощен в трио The Sequence в 70-е годы. На тот момент Стоун было 16 лет.