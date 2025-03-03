Мультфильм «Поток» завоевал первую в истории Латвии награду «Оскар», победив в категории «Лучший анимационный фильм». Главный триумфатор церемонии - «Анора».
«Поток» принес Латвии первый «Оскар»: «Эстония – мяч теперь на вашем поле!»
«Поток» в категории «Лучший анимационный фильм» конкурировал с мультфильмами «Головоломка 2», «Уоллес и Громит: Птичья месть», «Дикий робот» и «Мемуары улитки». «Дикий робот» считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.
Также «Поток» был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», но в этой номинации победила бразильская картина «Я все еще здесь».
Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.
«Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда», - сказал Зилбалодис.
Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. «Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм», - сказал Зилбалодис.
Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.
Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый «Оскар» в истории Латвии. «Эстония - мяч теперь на вашем поле», - добавил он.
«Поток» - первый латвийский фильм, номинированный на «Оскар» в двух категориях.
Первым латвийским фильмом, выдвинутым на «Оскар», был фильм Яниса Стрейча «Дитя человеческое» 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы «Стражи Риги» 2009 года.
Лучшим фильмом этого года признана «Анора».
Все лауреаты «Оскара-2025»:
Лучший фильм - «Анора»;
Лучший режиссер - Шон Бейкер («Анора»);
Лучший актер - Эдриан Броуди («Бруталист»);
Лучшая актриса - Майки Мэдисон («Анора»);
Лучший актер второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»);
Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»);
Лучший анимационный фильм - «Поток»;
Лучший иностранный фильм - «Я все еще здесь»;
Лучший оригинальный сценарий - «Анора»;
Лучший адаптированный сценарий - «Конклав»;
Лучшая операторская работа - «Бруталист»;
Лучшая музыка - «Бруталист»;
Лучший монтаж - «Анора»;
Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая»;
Лучший звук - «Дюна: Часть вторая»;
Лучшая работа художника-постановщика - «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
Лучший дизайн костюмов - «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
Лучшая песня - El Mal - «Эмилия Перес»;
Лучший грим и прически - «Субстанция»;
Лучший документальный фильм - «Нет другой земли»;
Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот»;
Лучший короткометражный анимационный фильм - «В тени кипариса»;
Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».