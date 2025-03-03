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«Поток» принес Латвии первый «Оскар»: «Эстония – мяч теперь на вашем поле!»

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Кот из "Потока" смотрит на "Оскар"
Кот из "Потока" смотрит на "Оскар" Фото: publicitātes foto/TVNET kolāža

Мультфильм «Поток» завоевал первую в истории Латвии награду «Оскар», победив в категории «Лучший анимационный фильм». Главный триумфатор церемонии - «Анора». 

«Поток» в категории «Лучший анимационный фильм» конкурировал с мультфильмами «Головоломка 2», «Уоллес и Громит: Птичья месть», «Дикий робот» и «Мемуары улитки». «Дикий робот» считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также «Поток» был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», но в этой номинации победила бразильская картина «Я все еще здесь».

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

«Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда», - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. «Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм», - сказал Зилбалодис.

Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый «Оскар» в истории Латвии. «Эстония - мяч теперь на вашем поле», - добавил он.

«Поток» - первый латвийский фильм, номинированный на «Оскар» в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на «Оскар», был фильм Яниса Стрейча «Дитя человеческое» 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы «Стражи Риги» 2009 года.

Лучшим фильмом этого года признана «Анора».

Все лауреаты «Оскара-2025»:

Лучший фильм - «Анора»;

Лучший режиссер - Шон Бейкер («Анора»);

Лучший актер - Эдриан Броуди («Бруталист»);

Лучшая актриса - Майки Мэдисон («Анора»);

Лучший актер второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»);

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»);

Лучший анимационный фильм - «Поток»;

Лучший иностранный фильм - «Я все еще здесь»;

Лучший оригинальный сценарий - «Анора»;

Лучший адаптированный сценарий - «Конклав»;

Лучшая операторская работа - «Бруталист»;

Лучшая музыка - «Бруталист»;

Лучший монтаж - «Анора»;

Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая»;

Лучший звук - «Дюна: Часть вторая»;

Лучшая работа художника-постановщика - «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Лучший дизайн костюмов - «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Лучшая песня - El Mal - «Эмилия Перес»;

Лучший грим и прически - «Субстанция»;

Лучший документальный фильм - «Нет другой земли»;

Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот»;

Лучший короткометражный анимационный фильм - «В тени кипариса»;

Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».

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