«Поток» принес Латвии первый «Оскар»: «Эстония – мяч теперь на вашем поле!»

«Поток» в категории «Лучший анимационный фильм» конкурировал с мультфильмами «Головоломка 2», «Уоллес и Громит: Птичья месть», «Дикий робот» и «Мемуары улитки». «Дикий робот» считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также «Поток» был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», но в этой номинации победила бразильская картина «Я все еще здесь».

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

«Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда», - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. «Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм», - сказал Зилбалодис.

Награду Зилбалодису вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый «Оскар» в истории Латвии. «Эстония - мяч теперь на вашем поле», - добавил он.