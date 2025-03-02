В Reddit обсуждают, как часто эстонцы ходят к стоматологу. «Лежа в кресле у стоматолога, я задумался, как часто эстонцы посещают стоматолога и насколько это им финансово по карману?» - написал автор темы, для которого лечение зубов оказалось слишком дорогим. По словам стоматологов, одной из главных причин разрушения зубов является частое перекусывание.
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«Оставляют без последнего гроша!» Жители Эстонии рассказали, как часто могут позволить себе визит к стоматологу
Автор темы недавно начал посещать стоматолога. При первом визите выяснилось, что у него воспаление корня зуба. «Первый прием был только осмотром и стоил 78 евро, следующий визит уже 166 евро, а третий - 160 евро. После последнего посещения мне порекомендовали удалить зуб и установить имплант за 1500 евро», - пишет он.