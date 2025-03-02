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«Оставляют без последнего гроша!» Жители Эстонии рассказали, как часто могут позволить себе визит к стоматологу

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Фото статьи
Фото: Toomas Huik

В Reddit обсуждают, как часто эстонцы ходят к стоматологу. «Лежа в кресле у стоматолога, я задумался, как часто эстонцы посещают стоматолога и насколько это им финансово по карману?» - написал автор темы, для которого лечение зубов оказалось слишком дорогим. По словам стоматологов, одной из главных причин разрушения зубов является частое перекусывание.

Автор темы недавно начал посещать стоматолога. При первом визите выяснилось, что у него воспаление корня зуба. «Первый прием был только осмотром и стоил 78 евро, следующий визит уже 166 евро, а третий - 160 евро. После последнего посещения мне порекомендовали удалить зуб и установить имплант за 1500 евро», - пишет он.

Он также добавляет, что его лечение тогда осталось незавершенным, так как у него откололся кусочек другого зуба, и пришлось сначала заняться им. Однако и это лечение обошлось ему в крупную сумму. «Опять сказали, что нужно начинать лечение корневых каналов. Первый визит стоил 105 евро, второй уже 221 евро, а третий - 302 евро. В итоге на один зуб ушло 628 евро», - объясняет он, почему интересуется, как другие эстонцы справляются с расходами на стоматологию.

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