«Оставляют без последнего гроша!» Жители Эстонии рассказали, как часто могут позволить себе визит к стоматологу

Автор темы недавно начал посещать стоматолога. При первом визите выяснилось, что у него воспаление корня зуба. «Первый прием был только осмотром и стоил 78 евро, следующий визит уже 166 евро, а третий - 160 евро. После последнего посещения мне порекомендовали удалить зуб и установить имплант за 1500 евро», - пишет он.

Он также добавляет, что его лечение тогда осталось незавершенным, так как у него откололся кусочек другого зуба, и пришлось сначала заняться им. Однако и это лечение обошлось ему в крупную сумму. «Опять сказали, что нужно начинать лечение корневых каналов. Первый визит стоил 105 евро, второй уже 221 евро, а третий - 302 евро. В итоге на один зуб ушло 628 евро», - объясняет он, почему интересуется, как другие эстонцы справляются с расходами на стоматологию.