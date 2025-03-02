«Поздравляю мою любимую с ее Праздником желтых цветов, с Первым воскресеньем весны!» - написал он в соцсетях и опубликовал фотографии Пугачевой в окружении цветов.

Также в подборку вошли кадры, на которых Алла запечатлена вместе со своими детьми от Галкина - 11-летними двойняшками Гарри и Лизой, и селфи самого Максима.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми переехали в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в Украиню. Находясь за границей, юморист продолжает активно выражать свою гражданскую позицию (он осуждает действия российских властей) и показывать, как протекают его будни. Недавно он поделился новыми фотографиями Лизы, которая повторила образ Уэнсдэй Аддамс.