Со дня гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы прошло более двух месяцев, а отношения между родителями спортсмена и их бывшей невесткой остаются, мягко говоря, непростыми. Как и психологическое состояние певицы: на днях Анна опубликовала в запрещенной соцсети душераздирающее признание о том, что до сих пор живет в четырех стенах и панически боится выходить в свет.
Отец Яниса Тиммы жестко ответил на душераздирающее признание Анны Седоковой: «Чудовище»
Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь - это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать», - написала Анна Седокова в соцсетях.
Увы, разжалобить удалось не всех. На эмоциональное выступление певицы быстро отреагировал ее бывший свекр. Райтис Тимма процитировал слова Анны и оставил жесткое сообщение на фоне видео, в котором он выгуливает свою собаку. «Это правильно, бояться надо, но поздно», - написал мужчина.
Райтис, ранее предостерегавший артистку от встречи с ним, также добавил: «Приезжай, обсудим все». А позднее опубликовал еще одну сторис с текстом: «Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди? Дайте ей знать!»
Спустя некоторое время мужчина выложил сообщение на английском языке с куда более агрессивным содержанием. «Если бы она имела хоть немного сострадания, ей бы следовало прежде убить нас, отца и мать, а уже потом петь свои д***вые песенки», - написал Тимма.
А закончил серию сторис и вовсе на чистом русском. Можно предположить, что Райтис процитировал сообщение, которое получил от одного из своих подписчиков, - но как бы то ни было, эти слова говорят сами за себя.