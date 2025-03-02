Отец Яниса Тиммы жестко ответил на душераздирающее признание Анны Седоковой: «Чудовище»

Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь - это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать»​, - написала Анна Седокова в соцсетях.

Увы, разжалобить удалось не всех. На эмоциональное выступление певицы быстро отреагировал ее бывший свекр. Райтис Тимма процитировал слова Анны и оставил жесткое сообщение на фоне видео, в котором он выгуливает свою собаку. «Это правильно, бояться надо, но поздно», - написал мужчина.

Райтис, ранее предостерегавший артистку от встречи с ним, также добавил: «Приезжай, обсудим все». А позднее опубликовал еще одну сторис с текстом: «Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди? Дайте ей знать!»

Спустя некоторое время мужчина выложил сообщение на английском языке с куда более агрессивным содержанием. «Если бы она имела хоть немного сострадания, ей бы следовало прежде убить нас, отца и мать, а уже потом петь свои д***вые песенки», - написал Тимма.

А закончил серию сторис и вовсе на чистом русском. Можно предположить, что Райтис процитировал сообщение, которое получил от одного из своих подписчиков, - но как бы то ни было, эти слова говорят сами за себя.