Эстонский журналист о самоубийстве отца: «Я боялся спать по ночам, опасаясь, что он ходит по комнате»

В разговоре были затронуты и сложные жизненные события, а также их влияние. На вопрос, доводили ли его когда-либо трагические переживания и испытания до предела, Ханнес ответил: «Я, наверное, никогда не задумывался о том, был ли у меня момент слома. И если быть совершенно честным, то нет... У меня не было момента, когда бы я сломался, бросил все и сдался».