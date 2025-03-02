Ханнес Хермакюла в передаче Vikerraadio Käbi ei kuku... открыл одну из самых болезненных глав своей жизни - самоубийство отца. Журналист признался, что смерть отца глубоко повлияла на него, вызвав страх и замешательство, с которыми было трудно справиться. «Я боялся спать по ночам, опасаясь, что он ходит по комнате», - вспоминал он тяжелый период, когда горе и непонимание смешивались с ответственностью за семью.
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Эстонский журналист о самоубийстве отца: «Я боялся спать по ночам, опасаясь, что он ходит по комнате»
В это воскресенье в эфире передачи Käbi ei kuku... на Vikerraadio своими самыми эмоциональными воспоминаниями поделились журналист Ханнес Хермакюла и его сын Эрик Хермакюла.