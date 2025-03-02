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Эстонский журналист о самоубийстве отца: «Я боялся спать по ночам, опасаясь, что он ходит по комнате»

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Фото статьи
Фото: Ülo Josing

Ханнес Хермакюла в передаче Vikerraadio Käbi ei kuku... открыл одну из самых болезненных глав своей жизни - самоубийство отца. Журналист признался, что смерть отца глубоко повлияла на него, вызвав страх и замешательство, с которыми было трудно справиться. «Я боялся спать по ночам, опасаясь, что он ходит по комнате», - вспоминал он тяжелый период, когда горе и непонимание смешивались с ответственностью за семью.

В это воскресенье в эфире передачи Käbi ei kuku... на Vikerraadio своими самыми эмоциональными воспоминаниями поделились журналист Ханнес Хермакюла и его сын Эрик Хермакюла.

В разговоре были затронуты и сложные жизненные события, а также их влияние. На вопрос, доводили ли его когда-либо трагические переживания и испытания до предела, Ханнес ответил: «Я, наверное, никогда не задумывался о том, был ли у меня момент слома. И если быть совершенно честным, то нет... У меня не было момента, когда бы я сломался, бросил все и сдался».

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