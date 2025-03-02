В то время как половина Эстонии мирно спала, в TikTok полным ходом шли прямые трансляции, и наши местные тик-токеры держали простых людей в курсе событий. Что же произошло в воскресенье вечером? Источник сообщил Elu24, что полиция позволила нападавшим просто уйти после конфликта. Однако в PPA (Департамент полиции и погранохраны) подтвердили Elu24, что потерпевший отказался давать показания.