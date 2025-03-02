Яйца - популярный и легкий источник белка. Одно большое яйцо содержит 6,3 грамма белка, или 13 процентов от суточной нормы. Однако есть продукты, которые содержат еще больше белка, пишет Health.
Что есть, чтобы быстрее похудеть: 12 продуктов, в которых белка больше, чем в яйцах
Белок является одним из важнейших питательных веществ. Он поддерживает нашу иммунную систему и производит гормоны для построения и поддержания костей и мышц. Диеты с высоким содержанием белка также могут помочь нормализовать вес, пишет Униан. Издание назвало 12 продуктов, содержание белка в которых выше, чем в яйцах.
1. Куриная грудина - популярный нежирный белок, который обеспечивает все девять необходимых аминокислот. Это мясо также богато витаминами группы В, селеном и холином.
Витамины группы В превращают пищу в энергию, а селен обладает антиоксидантными свойствами, которые могут защитить клетки. Холин важен для настроения, памяти, регуляции контроля мышц. Особенно важен он во время беременности и лактации, поскольку нужен для развития мозга ребенка. Порция вареной куриной грудины весом около 85 г содержит 23,8 грамма белка.
2. Сыр
Творог богат белком, он содержит витамины группы В, селен и кальций. Полстакана порции нежирного (1-2% молочного жира) сыра имеет 12,9 грамма белка, что вдвое больше, чем в яйце.
В некоторых сортах сыра может быть много натрия, поэтому, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, выбирайте сыр без добавления соли.
3. Нут
Нут является отличным источником растительного белка. В нем также много клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови, улучшить пищеварение и обеспечивает сытость.
Нут богат марганцем, фолиевой кислотой, железом. Марганец поддерживает здоровье костей, иммунную систему и выработку энергии. Фолиевая кислота помогает в производстве ДНК, тогда как железо помогает переносить кислород из наших легких к другим частям организма. Одна чашка вареного нута содержит 14,5 г белка.
4. Говядина
При умеренном потреблении нежирная говядина (7 процентов жира и менее) может быть хорошим источником белка. В этом мясе также много железа и цинка, которые могут способствовать заживлению ран, улучшать иммунную функцию и уменьшать воспаление. Порция нежирной говядины (около 85 г) содержит 23 грамма белка.
5. Тунец
Тунец содержит полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, кальций, витамин D, витамины группы В и селен. Исследования показывают, что употребление большего количества омега-3 может помочь сохранить сердце здоровым, снижая уровень холестерина, артериальное давление и маркеры воспаления.
Консервированный тунец - удобный и доступный способ получить эти полезные вещества. Порция консервированного тунца (около 85 7) содержит 21,7 грамма белка.
6. Филе индейки
Индюшиная грудинка содержит много белка, но мало насыщенных жиров. В ней множество витаминов и минералов, в частности витаминов группы В, селена и цинка. 85 г индюшиного филе содержит 20,1 грамма белка.
7. Лосось
Лосось - это разновидность жирной рыбы, богатой полезными для сердца омега-3 жирами, белком, железом, селеном и витамином А. Последний поддерживает здоровое зрение. Это также один из немногих продуктов, который содержит витамин D. 85 г дикого атлантического лосося содержит 16,8 граммов белка.
8. Киноа
Киноа - это цельное зерно без глютена, которое содержит белок, клетчатку, антиоксиданты и ключевые питательные вещества. Особенно богато оно кверцетином и кемпферолом, обладающими противовоспалительными свойствами. Одна чашка вареного киноа содержит 8,1 грамма белка.
9. Миндаль
Миндаль - растительный источник белка, клетчатки и полезных для сердца жиров. Он также обеспечивает достаточное количество витамина Е, магния и небольшое количество кальция. 23 г миндаля содержат 6 граммов белка.
10. Чечевица
Чечевица - это бобовые, которые имеют высокую питательную ценность. Она богата белком, клетчаткой, магнием и фолиевой кислотой. Добавление большего количества чечевицы к растительной или веганской диете может помочь вам обеспечить ежедневную потребность в белке. Одна чашка вареной чечевицы содержит 17,9 грамма белка и 15,6 грамма клетчатки, что составляет более половины вашей суточной потребности в клетчатке.
11. Тофу
Тофу - это веганская пища, изготовленная из соевого молока. Оно прессуется в блоки различной степени твердости. Поскольку тофу изготавливается из соевых бобов, оно является полноценным белком, который содержит все девять незаменимых аминокислот. Также в нем есть другие полезные питательные вещества: кальций, витамин А, железо и антиоксиданты. 85 г твердого тофу содержат 9 граммов белка.
12. Греческий йогурт
Греческий йогурт - это йогурт с высоким содержанием белка с густой кремовой консистенцией. Он имеет немного более острый вкус, чем обычный йогурт, главным образом из-за способа его приготовления. После брожения греческий йогурт несколько раз процеживают, чтобы удалить лишнюю жидкость и сыворотку, что придает ему гладкую кремовую текстуру. 150 г греческого обезжиренного йогурта содержит 13 граммов белка.