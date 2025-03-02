Что есть, чтобы быстрее похудеть: 12 продуктов, в которых белка больше, чем в яйцах

Белок является одним из важнейших питательных веществ. Он поддерживает нашу иммунную систему и производит гормоны для построения и поддержания костей и мышц. Диеты с высоким содержанием белка также могут помочь нормализовать вес, пишет Униан. Издание назвало 12 продуктов, содержание белка в которых выше, чем в яйцах.

1. Куриная грудина - популярный нежирный белок, который обеспечивает все девять необходимых аминокислот. Это мясо также богато витаминами группы В, селеном и холином.

Витамины группы В превращают пищу в энергию, а селен обладает антиоксидантными свойствами, которые могут защитить клетки. Холин важен для настроения, памяти, регуляции контроля мышц. Особенно важен он во время беременности и лактации, поскольку нужен для развития мозга ребенка. Порция вареной куриной грудины весом около 85 г содержит 23,8 грамма белка.

2. Сыр

Творог богат белком, он содержит витамины группы В, селен и кальций. Полстакана порции нежирного (1-2% молочного жира) сыра имеет 12,9 грамма белка, что вдвое больше, чем в яйце.

В некоторых сортах сыра может быть много натрия, поэтому, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия, выбирайте сыр без добавления соли.

3. Нут

Нут является отличным источником растительного белка. В нем также много клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови, улучшить пищеварение и обеспечивает сытость.