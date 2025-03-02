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Харрисон Форд неожиданно отказался вести «​Оскар-2025» за день до церемонии: в чем дело

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Харрисон Форд.
Харрисон Форд. Фото: Daniel Cole

Легендарный американский актер Харрисон Форд, известный по роли археолога Индиана Джонса, отказался вести «​Оскар-2025» за день до церемонии, пишет ТСН.

Артист должен был быть одним из ведущих и вручать лауреату заветную статуэтку. Однако за день до торжественной церемонии Форд отказался выполнять эту важную миссию. Как сообщает Entertainment Weekly, причиной этого стали проблемы со здоровьем.

Дело в том, что незадолго до «​Оскара-2025» у Харрисона Форда диагностировали опоясывающий лишай. Поэтому актеру пришлось отказаться от роли ведущего на церемонии и доверить другому вручать одну из главных наград кинопремии. Сам артист в это время будет заниматься лечением.

Отметим, «Оскар-2025»​ состоится в ночь на 3 марта. Уже вот-вот станет известно, кто получит заветные статуэтки.

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