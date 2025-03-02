Мишель Трахтенберг планировала возвращение в Голливуд незадолго до смерти: подробности

Официальная причина смерти остается не раскрытой. Но правоохранительные органы, прибывшие в ее квартиру после обнаружения тела (известно, что мертвой актрису нашла ее мама), заверили, что никаких следов насильственного ухода из жизни нет. Предположительно, Трахтенберг скончалась из-за последствий неудачной пересадки печени, которую пережила за год до случившегося.

После того как звезды нулевых не стало, появились некоторые подробности последних дней ее жизни. Так, инсайдеры, с которыми удалось пообщаться западным таблоидам, говорили, что уже за неделю до смерти Мишель чувствовала себя очень плохо: она еле передвигалась, выглядела слабой и истощенной.

Однако даже проблемы со здоровьем не мешали актрисе строить планы на будущее. RadarOnline стало известно, что незадолго до кончины Мишель планировала вернуться в Голливуд. Сперва Трахтенберг намеревалась возобновить публичные появления: ожидалось ее присутствие на ряде мероприятий, включая благотворительный кинопоказ ее последнего фильма «Спираль» на фестивале South by Southwest в середине марта. Мишель озвучила драматичную историю о борьбе главной героини с ментальным заболеванием еще в 2021 году - однако релиз картины пришлось отложить из-за пандемии.

Резкое ухудшение состояния Мишель не отменило планов: она собиралась присутствовать на вечере лично или через Zoom.И выход в свет - физический или виртуальный - должен был стать лишь началом. Вероятно, актриса, которая, по словам ее друзей, по собственному желанию отстранилась от голливудской жизни, подумывала и о возвращении в кино. Увы, этим планам не суждено было сбыться.