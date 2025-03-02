Томми Кэш, который в этом году представляет Эстонию на Евровидении с песней Espresso Macchiato, наделал в Италии много шума. Одни итальянцы считают, что эстонская песня их оскорбляет, другие же находят ее забавной и интересной.

Накануне Томми Кэш появился в популярной итальянской программе Propaganda Live, где объяснил, что очень любит Италию и вовсе не хочет ее высмеивать, передает Elu24. Однако, несмотря на теплые слова эстонского музыканта, в передаче его песню высмеяли.

На следующий день популярный итальянские блогеры, у которых более трех миллионов подписчиков в Instagram, опубликовали короткое видео, где они якобы арестовали эстонского исполнителя. «Итальянцы задержали Томми Кэша за его оскорбительную песню», - говорится в подписи к видео.

«В тюрьме эспрессо-макиато не подают!»

«Нет! Я люблю Италию!» - защищается Томми Кэш, пока двое блогеров волокут его по коридору.

В комментариях под видео эстонский артист добавил: «Освободите Томми!»

К утру воскресенья, спустя 14 часов после публикации, видео уже посмотрели 2,5 миллиона раз.

«Это последнее, что я ожидал увидеть сегодня», - удивленно написал один из пользователей.

«Итальянцы любят Томми Кэша», - отметил кто-то в поддержку эстонского артиста.