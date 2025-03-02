Уехала ночью на такси и пропала: в соцсетях распространился тревожный пост

«Она уехала с одним из водителей Bolt, который ранее разыграл для нее бесплатную часовую поездку. Кетлин позвонила мне, находясь в его машине, в 02:21», - написала подруга Биргит в группе в социальных сетях. Она отметила, что к утру воскресенья никто больше не смог связаться с пропавшей девушкой. «Телефон у нее выключен!» Однако подруга Биргит подчеркнула, что такси не заказывалось через приложение Bolt.

Пресс-секретарь полиции подтвердил утром в воскресенье, что в ранние часы поступило сообщение о пропаже 21-летней девушки. Также с полицией связался и сам таксист, который ночью отвез девушку из дома отдыха в центр Тарту.

Пост удален из социальных сетей

Уже через несколько часов после публикации пост был удален из группы, объединяющей жителей Тарту. «Куда пропал пост о девушке?» - спрашивали пользователи, удивленные его исчезновением без объяснения причин. «Было бы нормально сообщить об этом людям», - добавил другой пользователь.

Полиция подтвердила изданию Elu24, что девушка действительно найдена!

Руководитель по коммуникациям компании Bolt Лийси Мария Алексиус в интервью Elu24 заявила, что они осведомлены о публикации в социальных сетях. Несмотря на то, что девушка найдена, компания продолжает расследование случившегося. «Автор поста сам указал, что поездка не была заказана через приложение Bolt, так что, похоже, речь идет не о поездке на Bolt такси. Однако мы продолжаем выяснять обстоятельства», - пояснила Алексиус.