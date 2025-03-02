МЕСЯЦ ТРЕЗВОСТИ Солист эстонской группы обещает вывести скандального тиктокера на сцену: «Это был бы момент всей моей жизни!»

Вчера вечером в TikTok можно было увидеть прямой эфир, в котором беседовали скандальный тиктокер Кая Линкманн и Кердо Мёлдер.«Он мне пообещал, что если я буду месяц трезвой, то смогу выйти с ним на сцену!» - радуется Кая Линкманн. «Люди должны следить за ней, потому что я сам не всегда успеваю... но если она сдержит слово, то вместе со мной выйдет на сцену!» - подтверждает соглашение солист группы Respekt Кердо Мёлдер.