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МЕСЯЦ ТРЕЗВОСТИ Солист эстонской группы обещает вывести скандального тиктокера на сцену: «Это был бы момент всей моей жизни!»

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Кая Линкманн.
Кая Линкманн. Фото: Erakogu

Вчера вечером в TikTok можно было увидеть прямой эфир, в котором беседовали скандальный тиктокер Кая Линкманн и Кердо Мёлдер.«Он мне пообещал, что если я буду месяц трезвой, то смогу выйти с ним на сцену!» - радуется Кая Линкманн. «Люди должны следить за ней, потому что я сам не всегда успеваю... но если она сдержит слово, то вместе со мной выйдет на сцену!» - подтверждает соглашение солист группы Respekt Кердо Мёлдер.

Сегодня после обеда Кая Линкманн варит гороховый суп у себя дома в Хяэдемеэсте, и по голосу слышно, что она абсолютно трезва.

«Я пообещала Кердо, что не буду пить, и я держу слово. Я - большой фанат группы Respekt и знаю все их песни наизусть. Если я смогу выйти с Кердо на сцену, это будет момент всей моей жизни. Я живу ради этой мечты!» - рассказывает Линкманн, добавляя, что выполнение данного обещания для нее не вызовет никаких трудностей.

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