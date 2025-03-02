ГОРОСКОП НА 2 МАРТА У Овнов весьма вероятны перемены в личной жизни, а Девам придется быть более внимательными

Возможна критика со стороны руководства и деловых партнеров, замечания будут конструктивными и должны быть приняты к сведению.

День подходит для общения с членами семьи, стоит навестить далеко живущих родственников. Возможно получение приятных известий из других городов и стран. В романтических отношениях важны стабильность и верность своим принципам, от необдуманных поступков и высказываний нужно воздержаться - это позволит снизить напряженность эмоционального фона.

Овен

Ставьте перед собой высокие цели - сегодня у вас есть шанс достичь многого. Следует иметь в виду, что мнение окружающих о ваших поступках не всегда верно. Сохраняйте верность своим принципам, не идите на сделки с совестью; этого будет достаточно для того, чтобы не сбиться с верного пути. Не исключены проблемы финансового характера, желательно отказаться от сомнительных сделок, при этом сохраняя верность ранее достигнутым договоренностям.

Перемены к лучшему в личной жизни весьма вероятны, и в ваших силах приблизить их. Это удачный день для того, чтобы внести коррективы в свое поведение, что позволит наладить отношения с близкими людьми.

Телец