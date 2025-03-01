В пятницу вечером Томми Кэш выступил в популярной итальянской программе Propaganda Live, где объяснил, что очень любит Италию и вовсе не хочет ее оскорбить. Кроме того, он рассказал, как родилась его песня.
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ВИДЕО ⟩ «Пиво, сауна и шпроты»: в итальянском телешоу создали новую версию песни Томми Кэша
Однако итальянцы ответили эстонцу по-своему. В эфире Кэш исполнил свою песню «Espresso Macchiato» и немного поговорил с ведущими о себе и своем творчестве. В конце шоу для певца подготовили небольшой сюрприз.