ВИДЕО «Пиво, сауна и шпроты»: в итальянском телешоу создали новую версию песни Томми Кэша

Однако итальянцы ответили эстонцу по-своему. В эфире Кэш исполнил свою песню «Espresso Macchiato» и немного поговорил с ведущими о себе и своем творчестве. В конце шоу для певца подготовили небольшой сюрприз.

Студийная группа сделала пародийную версию его песни под названием «Финские шпроты», в которой было много насмешек в сторону эстонцев. Перед тем как песня зазвучала, Кэш рассмеялся и предупредил вокалиста студийной группы: «Будь осторожен, у меня много друзей!»