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ВИДЕО «Пиво, сауна и шпроты»: в итальянском телешоу создали новую версию песни Томми Кэша

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis videost.

В пятницу вечером Томми Кэш выступил в популярной итальянской программе Propaganda Live, где объяснил, что очень любит Италию и вовсе не хочет ее оскорбить. Кроме того, он рассказал, как родилась его песня.

Однако итальянцы ответили эстонцу по-своему. В эфире Кэш исполнил свою песню «Espresso Macchiato» и немного поговорил с ведущими о себе и своем творчестве. В конце шоу для певца подготовили небольшой сюрприз.

Студийная группа сделала пародийную версию его песни под названием «Финские шпроты», в которой было много насмешек в сторону эстонцев. Перед тем как песня зазвучала, Кэш рассмеялся и предупредил вокалиста студийной группы: «Будь осторожен, у меня много друзей!»

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